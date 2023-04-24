Гвердцители после творческой паузы отправится в тур по США

Народная артистка России Тамара Гвердцители прервала годовую творческую паузу туром по США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В начале 2022 года Гвердцители отменила все выступления в России и уехала из страны, назвав своей решение «творческим молчанием».

Всего весной и летом 2023 года артистка посетит восемь городов США, билеты на концерты можно купить по цене от $75 до $125.

Кроме того, Гвердцители объявила цены на свои корпоративы — от €50 тыс. не включая трансфер. В России концерты Гвердцители пока не дает.

В декабре 2022 года продюсер певицы Тамары Гвердцители Сергей Пудовкин заявил, что артистка находится в тяжелом эмоциональном состоянии после смерти матери, поэтому еще рано говорить о ее возвращении на сцену.