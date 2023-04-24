Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гвердцители после творческой паузы отправится в тур по США

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка России Тамара Гвердцители прервала годовую творческую паузу туром по США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В начале 2022 года Гвердцители отменила все выступления в России и уехала из страны, назвав своей решение «творческим молчанием».

Всего весной и летом 2023 года артистка посетит восемь городов США, билеты на концерты можно купить по цене от $75 до $125.

Кроме того, Гвердцители объявила цены на свои корпоративы — от €50 тыс. не включая трансфер. В России концерты Гвердцители пока не дает.

В декабре 2022 года продюсер певицы Тамары Гвердцители Сергей Пудовкин заявил, что артистка находится в тяжелом эмоциональном состоянии после смерти матери, поэтому еще рано говорить о ее возвращении на сцену.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях