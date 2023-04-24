На съемках шоу «Юля платит дважды» произошел взрыв

Российский видеоблогер, певица, телеведущая Юлия Гаврилина в беседе с Super сообщила о том, что на съемках ее шоу «Юля платит дважды» произошел взрыв.

По словам Гаврилиной, на съемках загорелась машина, и едва не пострадала камера стоимостью 1 млн руб. «Сгоревшая машина. Напугались все. А все из-за того, что мы оставили в машине плиту с газовым баллоном», — рассказала она.

Ранее Алексей Чадов рассказал, как испугался за свою жизнь на съемках фильма. «Мой первый личный «фактор страха» случился в 20 лет в горах на съемках фильма «Война», когда меня в ледяную речку бросили с автоматиком – «на, воюй». Вот там я конкретно испугался, мы чуть не утонули на плоту», — рассказал Чадов.