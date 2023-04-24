Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Дочь Юлии Началовой призналась, что носит бижутерию певицы

close
100%
veraldonina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала в беседе с Prozvezd, что носит одежду покойной певицы.

Алдонина сообщила, что стала носить бижутерию Началовой. Она объяснила, что пользуется украшениями матери, потому что не имеет привычки «хранить что-то на черный день». Девушка не упускает возможности, к примеру, надеть красивое кольцо на мероприятие.

«Она оставила очень красивую бижутерию. Я знаю, с каким трепетом она относилась к каждому кольцу, к каждой детали своего образа… И я стараюсь поступать так же», — поделилась Алдонина.

16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет. Причиной смерти стали заражение крови и сердечная недостаточность.

31 января 2023 года певица Лариса Долина почтила память Началовой в день рождения артистки. Звезда до сих пор не может принять тот факт, что коллеги не стало. Долина была близкой подругой музыкантки, а также является крестной матерью Алдониной.

5 февраля Долина рассказала о взаимоотношениях со своей крестницей Верой Алдониной после ухода из жизни Началовой.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях