Дочь Юлии Началовой призналась, что носит бижутерию певицы

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала в беседе с Prozvezd, что носит одежду покойной певицы.

Алдонина сообщила, что стала носить бижутерию Началовой. Она объяснила, что пользуется украшениями матери, потому что не имеет привычки «хранить что-то на черный день». Девушка не упускает возможности, к примеру, надеть красивое кольцо на мероприятие.

«Она оставила очень красивую бижутерию. Я знаю, с каким трепетом она относилась к каждому кольцу, к каждой детали своего образа… И я стараюсь поступать так же», — поделилась Алдонина.

16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет. Причиной смерти стали заражение крови и сердечная недостаточность.

31 января 2023 года певица Лариса Долина почтила память Началовой в день рождения артистки. Звезда до сих пор не может принять тот факт, что коллеги не стало. Долина была близкой подругой музыкантки, а также является крестной матерью Алдониной.

5 февраля Долина рассказала о взаимоотношениях со своей крестницей Верой Алдониной после ухода из жизни Началовой.