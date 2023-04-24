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Экс-солистка группы SEREBRO Серябкина заявила, что не прибегала к процедурам по корректировке внешности

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Ольга Серябкина заявила в Telegram-канале, что никогда не прибегала к корректировкам своей внешности.

Серябкина отметила, что не пользовалась филлерами и не увеличивала губы. По словам звезды, она никогда не делала ничего корректирующего того, что ей дала природа. Певица считает, что именно из-за этого находится в прекрасной форме.

«Именно этот момент со временем дает мне огромный бонус. Мое лицо выглядит моложе, просто потому что все корректирующие штуки, особенно со временем, все видны», — заявила музыкантка.

Серябкина посоветовала поклонницам «ничего не портить и не корректировать». Она объяснила, что со временем могут измениться тенденции и идеалы красоты, поэтому не стоит под них подстраиваться.

«С точки зрения природы это гармонично, идеально и подходит тебе. И это красиво», — отметила певица.

Серябкина также рассказала о своих процедурах, которые поддерживают красоту лица. Исполнительница делает различные маски, осенние пилинги и массаж лица.

Ранее Серябкина назвала актера Сергея Бурунова своим «любимым парнем».

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