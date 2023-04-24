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Актер Мэттью Риз рассказал, что лишился роли Джеймса Бонда из-за неудачной шутки

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Matthew Reese/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Валлийский актер Мэттью Риз рассказал в беседе с The Times о своем прослушивании на роль Джеймса Бонда.

Риз мог сыграть агента 007 в фильме «Казино Рояль». На прослушивании актера попросили назвать то, что он хотел бы изменить в Бонде. Артист подумал, что это вопрос с подвохом. Сначала звезда хотел предложить отказаться от мизогинных шуток, однако вместо этого решил пошутить. Риз «порекомендовал» сделать главного героя хромым или с повязкой на глазу.

По словам Риза, его юмор не оценили, что могло стать причиной неполучения роли. В итоге главного героя сыграл британский актер Дэниел Крейг. Главного антагониста картины исполнил Мадс Миккельсен. Фильм «Не время умирать» стал последней картиной, в которой Крейг сыграл Бонда.

Ранее звезда «Kingsman» Тэрон Эджертон заявил, что не будет играть Джеймса Бонда. Он признался, что ни разу не встречался с продюсершей франшизы Барбарой Брокколи, а также не получал предложений сняться в картине. Актер предположил, что не подходит для роли агента 007.

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