Дмитрий Губерниев назвал себя «стопроцентным маменькиным сынком»

Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ признался, что часто советуется с матерью по важным вопросам.

По словам Губерниева, мама может дать ему совет относительно отношений и помощи родственникам. При этом телеведущий отмечает, что родительница никогда не лезла в его жизнь.

«Сто процентов, маменькин сынок — это я. Я подкаблучник, я маменькин сынок. Я вообще считаю, что женщина — это не просто друг человека, женщина лучше, чем мужчина», — поделился журналист. Губерниев считает, что женщины «должны управлять» мужчинами.

Телеведущий рассказал, как в начале карьеры мама подвергала критике его работу. «Представляешь, приходишь после репортажа, это давно было, мама встречает тебя дома и говорит: «Мне стыдно, что ты мой сын. Ты так плохо откомментировал эту гонку», — вспомнил он. Губерниев отметил, что сейчас мать довольна его успехами в карьере и поддерживает сына.

Губерниев, который является единственным ребенком в семье, согласился, что это может привести к эгоизму. По словам журналиста, его мать боролась с этим.