Анатолий Белый признался, что сильно тоскует по квартире в России

Актер Анатолий Белый в интервью Антону Долину (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что больше всего скучает по оставшейся в России квартире.

«При отъезде в мой чемодан вместилось меньше, чем я хотел с собой взять. Посильная ноша… Хотелось бы взять намного больше, но взял самое главное — семью, себя и несколько важных книг. Взял все в охапку, и мы поехали в Израиль к моим родителям, которые живут там больше 25 лет», — вспомнил об эмиграции Белый.

Актер заверил, что не тоскует по оставшимся в России вещам, так как они перестали иметь для него ценность. Белый подчеркнул, что его будто «отрезало» после переезда из России. По словам актера, он не может и не хочет жить в России. Однако Белый скучает по квартире, в которой они жили вместе с супругой последние несколько лет.

«Жена уехала в Москву, шлет фотки, и когда я вижу гнездо, которое мы свили, куда вложили всю любовь… это ранящая потеря. Мой дом, мое гнездо, моя квартира, в которой мы очень-очень любили», — резюмировал Белый.

Ранее Белый заявил, что не собирается отказываться от звания народного артиста России.