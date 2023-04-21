Регина Тодоренко призналась, что спорит с тещей и тестем из-за участников «Маски»

Телеведущая и член жюри шоу «Маска» Регина Тодоренко в интервью «Теленеделе» рассказала, что родители ее мужа Влада Топалова активно спорят с ней из-за участников проекта.

«Он говорит: «Не втягивай меня в это. Я не могу никого отгадать, ничего не знаю и не понимаю». А вот родители Влада, наоборот, принимают активное участие и мне подсказывают, кто где может прятаться. У нас дома порой бывают горячие споры по поводу голосов», — рассказала Тодоренко.

Телеведущая считает, что это круто, когда с членами семьи можно поговорить о работе. По словам Тодоренко, вечер воскресенья они всегда проводят за просмотром телешоу. Она отметила, что членам жюри удалось привыкнуть друг к другу за четыре сезона «Маски». Тодоренко призналась, что сейчас судьи проекта как-будто «живут вместе».

«Мы дружны с Тимуром Родригезом, «наше левое крыло», как говорит Филипп Бедросович, все время сплоченное, мы всегда заодно, и спорим с правым крылом. Судейство —это дело субъективное, конечно же, спорить мы можем», — посмеялась Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, что ей предложили работу после посещения астролога.