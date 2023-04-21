Hulu готовит документальный фильм о легендарном модельере Диане фон Фюрстенберг

Стриминговый сервис Hulu анонсировал работу над документальным фильмом о легендарной модельерке Диане фон Фюрстенберг, сообщает Variety.

Название будущего проекта и дата релиза будут объявлены позже, но уже известно, что режиссировать ленту будет пакистано-канадская журналистка, активистка и режиссер Шармин Обаид-Чиной.

Обаид-Чиной — лауреатка множества престижных международных наград, включая две премии «Оскар» за свои короткометражные документальные картины: «Девушка в реке: цена прощения» и «Спасая лица».

Диана фон Фюрстенберг — знаковая fashion-инфлюенсерка и популяризаторка моды. Она также является успешной дизайнеркой, первой придумавшей платья-джерси с запахом, особенно популярные в 70-х годах прошлого века.