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Анна Михалкова получила награду Кустурицы на фестивале «Дух огня»

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Телеканал «ТНТ»

Специальная награда президента международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, сербского режиссера Эмира Кустурицы досталась российской актрисе Анне Михалковой. Об этом сообщает РИА Новости.

На сцене во время вручения награды зачитали письмо Кустурицы, обращенное к Михалковой. В нем кинематографист называет артистку разной и достоверной. «Как настоящая актриса можешь быть трагичной, но не боишься быть смешной. Все жанры тебе удаются, ты воплощаешь все грани национального характера», — поделился мнением он.

Михалкова не ожидала, что Кустурица решит наградить ее. «Откуда он про меня знает? Придется поехать его навестить… Когда вы назвали мое имя, я подумала, что это какая-то роковая ошибка», — сказала она, добавив, что не готовилась к награждению.

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске проводится с 2002 года, с 2022 года его президентом является Кустурица. В 2023 году главный приз фестиваля достался фильму «Параллакс».

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