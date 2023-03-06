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Ксения Бородина запретила возлюбленной Омарова видеться с дочерью Теоной

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что не позволяет бывшему мужу Курбану Омарову проводить время с их общей дочерью Теоной в присутствии новой девушки предпринимателя Валерии.

«Мое условие остается неизменным — лишних быть не должно, остальное их дело, как и где проводить время», — написала Бородина.

Она также подчеркнула, что для нее важнее всего счастье своих детей. Телеведущая заверила, что ей «наплевать» кто с кем живет до тех пор, пока ее дети в безопасности.

«Главное, что в те редкие моменты, когда ребенок встречается с папой, они вместе, их общение, их интересы совпадают. Ребенок доволен, и лучше и быть не может», — резюмировала Бородина.

Ранее Бородина заявила о необходимости отдыхать без детей.

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