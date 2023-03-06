Антон Красовский ответил на подкол Собчак после инцидента в самолете

Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале ответил Ксении Собчак на шутку об инциденте в самолете.

«Ксюша, зайка, сколько же дебошей ты устроила в «Аэрофлоте». Сколько этих дебошей было при мне!» — написал Красовский в личном блоге.

Ранее Красовский был снят с рейса Москва-Ташкент. Пассажиры самолета пожаловались, что журналист чересчур громко говорил по телефону, а также неадекватно вел себя в ответ на замечания.

«Ой, а что случилось? А где же посты Антона Красовского про то, что он желает всей компании смерти?» — написала Собчак в соцсетях.