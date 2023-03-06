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Семенович опровергла слухи об оказании интимных услуг во время работы в «Блестящих»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Певица Анна Семенович отреагировала на слухи, что участницы группы «Блестящие» предоставляли интимные услуги за деньги. Ее слова цитирует StarHit.

«Ни одна из солисток группы «Блестящие» нигде не оставалась на ночь, поэтому не надо мне тут. Может быть, продюсеру предлагали, но лично нам никто. Они же знали нас — девочки были в отношениях, у всех были молодые люди», — поделилась артистка. Семенович назвала «сказкой» слухи о том, что предоставляла вместе с другими участницами коллектива интимные услуги.

Ранее Анна Семенович посоветовала «не утонуть в слюнях» озабоченному поклоннику. Один из фанатов написал исполнительнице, что хочет «утонуть в ее сочной груди».

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