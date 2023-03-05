Актер Киану Ривз ответил на вопросы пользователей Reddit. Он рассказал, что взял себе со съемок «Матрицы» и «Джона Уика», поделился лучшими съемками в жизни, а также признался в мечте сняться у Дэвида Финчера.

Так, Ривз заявил, что забрал часы и обручальное кольцо со съемок «Джона Уика» и меч из «47 ронинов». Также сестры Вачовски подарили ему красную таблетку из «Матрицы».

Актер признался, что хочет исполнить роль Росомахи, сняться у Дэвида Финчера и сыграть в мюзикле. А работу с Патриком Суэйзи в фильме «На гребне волны» Ривз назвал самым любимым воспоминанием с работы: «Он был джентльменом и профессионалом, кинозвездой и вдохновением».

По словам Ривза, он не всегда мечтал о карьере актера, а в детстве планировал стать гонщиком, дирижером или астрофизиком.

На вопрос, какие тренировки ему понравились — по кунг-фу в «Матрице» или джиу-джитсу в «Джоне Уике» Ривз ответил: «Ничто не сравнится с тренировками в «Матрице», потому это был мой первый опыт... но джиу-джитсу в «Джоне Уике», смешанное с дзюдо и различными перестрелками, уникально в своем роде».

Также Ривз признался, что один раз в жизни встречал привидение: «В детстве я сидел в комнате с няней и увидел привидение в дверном проеме. Я посмотрел на нее, она тоже выглядела испуганной. Тогда я не понимал, что, черт возьми, происходит».

Ранее Ривз рассказал, что готовился к экшн-сценам в «Джоне Уике 4» три месяца.