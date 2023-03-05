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Расторгуев опроверг сообщения об экстренной госпитализации в Германию

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опроверг слухи о том, что его доставили на частном медицинском джете в клинику в Нюрнберге. Слова музыканта цитирует «Подъем».

«Сейчас автомобиль несет меня по МКАДу. Конечно же, это фейки. Лишь бы какую-то фигню выкинуть в сеть! Интересно, кто это написал? Концов не найти, а жалко. Все только перепечатывают», — сказал Расторгуев.

Музыкант подчеркнул, что у него «все нормально», и попросил не верить всей чуши, которую пишут: «Люди, возьмите голову в руки и подумайте, возможно ли это? Я же не Навальный (включен в список террористов и экстремистов), твою мать. Ну разве так можно?»

Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве приземлился летевший из Германии реанимационный самолет. По данным Flightradar 24, воздушное судно вылетело 4 марта в 16:08 из Франкфурта-на-Майне в Москву, а после стоянки направилось в Нюрнберг. В ряде СМИ предположили, что самолет отвозил на лечение Николая Расторгуева.

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