Оркестр им. Силантьева исполнит музыку Эдуарда Артемьева на концерте памяти композитора

Музыка народного артиста России Эдуарда Артемьева прозвучит на концерте «Территория любви» в исполнении Академического Большого концертного оркестра им. Силантьева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств России Александра Клевицкого. В пресс-службе мероприятия «Газете.Ru» сообщили, что оно состоится 20 марта в культурном центре «Меридиан» в Москве.

«Для меня предстоящий концерт в «Меридиане» — не просто дань памяти величайшему, не побоюсь этого громкого слова, композитору и профессионалу, — сказал Клевицкий. — Это дань памяти замечательному другу и добрейшему человеку, годы дружбы с которым столькому меня научили и которого, увы, мне так остро не хватает сегодня».

Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет 29 декабря 2022 года. Он стал автором музыки к обеим Олимпиадам в России, а также написал композиции для фильмов Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Музыка Артемьева звучит в картинах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Сталкер», «Солярис», «Родня», «Чисто английское убийство» и других.

Ранее президент России Владимир Путин назвал музыку Артемьева символом исторической эпохи.