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Музыканты с начала 2023 года более 6 тысяч раз сыграли в московском метро

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Музыканты за первые два месяца 2023 года более 6 тыс. раз сыграли в московском метро. О работе проекта «Музыка в метро» сообщается на сайте мэра Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Лискутов напомнил, что проект работает с 2016 года. «Артисты получили возможность выступать перед большой аудиторией, а пассажиры — слушать живую музыку прямо в пути. За пять сезонов проекта число участников превысило пять тысяч человек», — рассказал он.

Всего на 32 площадках метрополитена по будням с 10.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00 и по выходным с 10.00 до 22.00 выступают более 250 коллективов и исполнителей. В пятом сезоне проекта новые зоны открылись на станциях «Каховская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская» и «Кунцевская» Большой кольцевой линии, а также на станциях «Тропарево» Сокольнической линии и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.

Чтобы получить разрешение играть в метро, артисты проходят кастинг при поддержке Московского дома музыки. В рамках проекта выступали и звезды: Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман, Григорий Лепс.

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