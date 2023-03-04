Примерившая парик Рената Литвинова стала копией Земфиры

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Рената Литвинова удивила поклонников своим внешним перевоплощением. Актриса поделилась в соцсетях снимком, на котором она выглядит копией своей подруги Земфиры.

На опубликованной фотографии актриса и режиссерка позирует в светлом плаще в пол, темных кожаных штанах и с париком шатенки с короткими волосами. Также Литвинова нарисовала черные стрелки на веках.

В неожиданном образе звезда напомнила поклонникам Земфиру, с которой Литвинова дружит много лет.

Недавно Литвинова вернулась в Россию из Франции, чтобы отпраздновать день рождения мамы. В честь юбилея родительницы, звезда опубликовала их совместное фото.

Также ранее Литвинова обвинила в «непорядочности» организаторов ее творческого вечера в Москве.