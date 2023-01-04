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Умер сооснователь британской рок-группы The Associates Алан Рэнкин

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David Corio/Redferns/Getty Images

Гитариста и сооснователя The Associates Алана Рэнкина не стало в возрасте 64 лет. Об этом сообщили его сыновья в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Он мирно скончался дома вскоре после того, как провел Рождество со своей семьей. Он был прекрасным, добрым и любящим человеком, которого нам будет очень не хватать», — написали дети.

Причины смерти неизвестны.

Музыкант Алан Рэнкин начал свою карьеру в кабаре-группе Caspian, впоследствии ставшей The Associates. Вместе коллектив выпустил три альбома — «The Affectionate Punch» 1980 года, сборник «Fourth Drawer Down» 1981-го и «Sulk» 1982-го. После записи третьей пластинки Рэнкин покинул коллектив, начав продюсировать и заниматься сольной карьерой. Помимо этого, музыкант стал сооснователем звукозаписывающего лейбла Electric Honey, который помогает студентом колледжа Стоу в Глазго в начале их карьере. Там же Рэнкин и преподавал.

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