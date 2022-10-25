На «Ледниковом периоде» рассказали об уходе Милохина из шоу

На шоу «Ледниковый период» ищут срочную замену Дане Милохину

Блогер Даня Милохин улетел в Дубай неожиданно для организаторов шоу «Ледниковый период», сообщает Super со ссылкой на источник на проекте.

Утверждается, что он бросил проект никому не сообщив о своих планах. Также инсайдер сообщает, что на шоу до последнего надеялись, что он вернется. Сейчас Милохину ищут замену на съемки, которые должны состояться уже 26 октября.

Ранее 18-летний юноша заявил, что устал от съемок и не видит смысла в дальнейшем участии в проекте о фигурном катании. «А если любви к делу нет, то делать его нет смысла», — рассуждает он.

Сейчас Милохин отдыхает в ОАЭ в компании блогерши Дины Саевой. На шоу «Ледниковый период» он выходил на лед в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. До этого Милохин уже признавался, что хотел уйти из нового сезона шоу.

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