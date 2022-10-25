В Екатеринбурге пройдет выставка, посвященная Екатерине I

В Екатеринбурге пройдет выставка работ, посвященных российской императрице Екатерине I. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция пройдет в рамках Дней Эрмитажа в 2023 году. Работы покажут в культурно-просветительском центре «Эрмитаж — Урал». «Приедут не просто предметы искусства, приедет выставка. <...> Это целый рассказ, целая история — выставка, посвященная Екатерине, Петербургу и Петру», — заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее в Москве открылась выставка, посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра I. Она пройдет с 16 сентября по 6 ноября 2022 года.