Суд намерен высказать 804 тыс. рублей долга за квартиру с Данилы Козловского

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

20 декабря пройдет заседание суда по делу об иске к актеру Даниле Козловскому о взыскании долга по купли-продажи квартиры в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова в беседе с РИА Новости.

Иск ООО «БЦ Машкова, 13» к Козловскому был зарегистрирован в сентябре. 24 октября стало известно, что истец требует взыскать 804 тыс. 704 рубля 78 копеек с актера за неустойку. Представители артистка опровергают наличие у него долга.

Ранее стало известно, что Козловский получает от 500 тыс. рулей за один съемочный день. Его суточный заработок может доходить до 1 млн. Это больше гонорара Михаила Боярского, Кристины Асмус и Евгения Миронова.

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