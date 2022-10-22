Дарья Мороз объяснила, почему согласилась участвовать в «Ледниковом периоде» во второй раз

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Звезда «Содержанок» Дарья Мороз объяснила свое решение вернуться в шоу «Ледниковый период». В интервью ведущему передачи «Доброе утро» на Первом канале Сергею Бабаеву актриса призналась, что в новом сезоне ее привлек состав участников.

«Если в прошлый раз это был вызов самой себе, то сейчас это попытка получить удовольствие от иного жанра, которым я уже пыталась заниматься, и попробовать сделать это чуть интереснее. Ну и классный состав. Мне кажется, такого состава давно не было, и такое тоже мотивирует», — поделилась 39-летняя Мороз.

Впервые актриса приняла участие в проекте в 2016 году, катаясь в паре с олимпийским чемпионом 1984 года Олегом Васильевым. В 2022 году она выступает с чемпионом Олимпиады 2006 года Максимом Марининым.

Ранее Мороз раскрыла причины развода с режиссером Константином Богомоловым.

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