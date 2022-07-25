Украине отказали в проведении «Евровидения-2023»

Право провести песенный конкурс «Евровидение-2023» передали Великобритании, сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза (EBU).

«Европейский вещательный союз и BBC рады подтвердить, что конкурс песен «Евровидение-2023» пройдёт в Соединенном Королевстве», – говорится в заявлении, которое цитирует НСН.

Согласно правилам, в следующем году конкурс должна была принять Украина, однако её лишили этого права «с учётом ответственности за обеспечение соблюдения условий безопасности всех, кто участвует и занят в мероприятии».

В EBU отметили, что как победитель конкурса 2022 года Украина сразу пройдет в его финал в 2023 году.