Звезда «Кухни» Богатырев рассказал, как его преследовала полиция на Шри-Ланке

Актер Марк Богатырев, известный по роли в сериале «Кухня», рассказал, что во время съемок фильма «Булки» его и других членов съемочной группы преследовала полиция. Слова артиста цитирует StarHit.

Съемки проекта проходили на Шри-Ланке. «Бесконечное количество полиции все время нас преследовало. Они приезжали, смотрели что мы делаем, куда мы ходим, что мы берем. Это какая-то карусель просто», — поделился Богатырев.

Также артист рассказал, что во время производства фильма на съемочную группу накладывали ограничения: определенные локации были под запретом, не разрешалось снимать сцены с массовкой, артисты постоянно находились под присмотром телохранителей во время проживания в отеле. Съемки на Шри-Ланке длились две недели.