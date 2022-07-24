Бабкина заявила, что не почувствовала на себе западные санкции

Певица и телеведущая Надежда Бабкина рассказала PROZVEZD, что не почувствовала на себе влияние западных санкций.

«Наверное, потому, что у меня нет никаких затрат. Одежды у меня достаточно и косметики полно. Послушайте, все хорошо! А будет еще лучше!» — сказала артистка.

Она добавила, что не сильно переживает из-за ухода западных брендов. «Вспомните, раньше чем люди пользовались? Свеколочкой щечки мазали, угольком бровки подводили — и шли по своим делам! На этих природных основах можно создать косметику, ничуть не хуже западной», — подчеркнула певица.

Ранее Надежда Бабкина рассказала, как перед выпускным сменила имидж, что ее не узнали учителя.