В «Ленкоме» опровергли сообщения о госпитализации Инны Чуриковой в начале июля с переломами

Telegram-канал Mash сообщил, что актриса Инна Чурикова с 6 июля в течение 9 дней лежала в клинике с переломами, и 20 июля обратилась в Боткинскую больницу с теми же недугами. Директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер заявил «Газете.Ru», что ему неизвестно о сложных переломах Чуриковой. По его словам, несколько дней назад она улыбалась, и ей было «не до переломов».

«Я в первый раз от вас слышу, с огорчением, если это так. Я даже об этом ничего не знаю. Совершенно. Я буквально слышал, что позавчера она улыбалась, и не до переломов, не до чего не было. У меня только такая информация. Ни о каких таких сложных переломах, о чем говорят в прессе, я не знаю. Кто же это может так придумывать такие вещи? К сожалению, я ничего другого добавить не смогу. [По поводу госпитализации Чуриковой в реанимацию Боткинской больницы – прим. «Газета.Ru»] а это тем более. Никакой реанимации не было, насколько я знаю опять же», — сказал он.

Варшавер добавил, что журналисты сообщают ложные сведения о Чуриковой, так как хотят «сенсаций».

«Придумывают, потому что хочется сенсаций каких-то. Тем более, это Чурикова, это, может быть, последнее достояние, которое у нас есть в стране. Ну зачем же так ее? Народная артистка СССР, но дело даже не в этом. Потрясающая актриса, нормальная, совсем буквально недавно играла прекрасные роли, которые она играет», — заключил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 6 июля Инну Чурикову госпитализировали в хирургическое отделение московской больницы с ушибом грудной клетки, закрытыми переломами ребер со смещением и переломом гребня подвздошной кости после падения, через 9 дней ее выписали. 19 июля, по данным Mash, Чурикова обратилась в Боткинскую больницу с теми же недугами, и ее положили в реанимацию.