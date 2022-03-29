На выставке в честь 100-летия пионерии покажут детские подарки Сталину

Коллекцию детских подарков на 70-летие Иосифа Сталина представят в Воронеже на выставке к 100-летию Всесоюзной пионерской организации. Выставят более 200 предметов, часть из них покажут впервые, рассказала ТАСС заведующая выставочным отделом Воронежского областного краеведческого музея Лилия Сотникова.

«Представим коллекцию вышивки, которую наши пионеры делали в подарок на 70-летие со дня рождения Сталина. Юбилей отмечался очень широко, принять все он не мог, поэтому издал указ, по которому все подарки должны передать в местные музеи, чтобы устроить выставки по всему Советскому Союзу. Подарки делали все: и дети, и взрослые, и от заводов - у нас есть стол в подарок Сталину, книга, детские вышивки, вязание, рисунки и многое другое», - сказала она.

Сотникова добавила, что на 70-летие Сталина в Воронеже в 1949 году также устроили выставку, с тех пор ее экспонаты хранились в фондах краеведческого музея, в том числе детские подарки в виде вышивок вишен, разных фруктов, цветов, серпа и молота с надписями «СССР», «Дорогому Сталину от школы» и другие.

Подарки Сталину можно будет увидеть с 19 мая на выставке к 100-летию Всесоюзной пионерской организации «Памяти нашей зарницы», где представят более 200 предметов, в том числе пионерскую атрибутику, знамена, галстуки, горны, барабаны, форму, предметы разных видов досуга, например, выпиливание скворечников, игра «Зарница», коллекционирование марок, бабочек, значков, сбор гербария, расскажут историю создания Надеждой Крупской этой детской организации на основе дореволюционного движения скаутов.

Зрителям покажут и предметы вековой давности, например, зажим 1922 года, которым скрепляли пионерский галстук, образцы периода Великой Отечественной войны - кисеты для табака, которые дети вышивали и отправляли бойцам на фронт, их рисунки и письма на передовую.