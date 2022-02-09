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Моргенштерн обрадовался, что не набил татуировку с оружием после дела о пропаганде наркотиков

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Моргенштерн в Instagram-stories предположил, что его засудили бы за незаконный оборот оружия, если бы он набил себе татуировку с пистолетом.

«Ладно хоть хватило ума на себя пистолет не набить, а то бы впаяли незаконный оборот оружия», — пошутил Моргенштерн.

Он также выразил свое удивление по поводу того, что «целый совет» ученых-ботаников изучали его грудь, чтобы выяснить, не содержится ли в его татуировке пропаганда наркотиков. Моргенштерн в шутку заявил, что уже пять лет контрабандой возит запрещенные вещества через границу.

«Этой татуировке пять лет, и, получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики?» — задался риторическим вопросом рэпер.

Ранее живущий в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков в нескольких видеоклипах. По данным СМИ, полиция Набережных Челнов по результатам проверки приняла решение о возбуждении производства по статье об административном правонарушении, — специалисты в Набережных Челнах сделали вывод, что татуировка на груди музыканта пропагандирует употребление запрещенных веществ. В административном деле речь идет о клипах на песни «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner». Адвокат артиста Сергей Жорин назвал постановление «абсурдом» и заявил, что оно обязательно будет обжаловано.

Ранее Моргенштерн опроверг слухи о своей эмиграции в Дубай.

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