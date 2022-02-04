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Бузова рассказала, что ей не нравится в своей внешности

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buzova86/Instagram

Певица Ольга Бузова в рамках проекта ASK на YouTube призналась, что ей не нравятся ее «крупные коленки».

«У меня крупные коленки, я не могу этого изменить, потому что это природа. Мне нравятся колени Деми Мур», — сказала Бузова.

Артистка добавила, что проблему с коленями можно было бы решить с помощью пластической операции, но она категорически против любого хирургического вмешательства. Телеведущая считает, что люди должны изменять свою внешность собственными усилиями, а не прибегать к помощи пластического хирурга.

«У меня свои зубы, свои губы, все свое. На мой взгляд, когда дано все хорошее и ты идешь это портишь, — это человеческий грех. Если речь идет именно об эстетике, а не о здоровье», — резюмировала Бузова.

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