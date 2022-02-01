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Вышел первый тизер «Воланда» со звездой «Бесславных ублюдков»

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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал тизер новой экранизации романа «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова.

В главной роли в картине снялся немецкий актер Аугуст Диль, известный по «Бесславным ублюдкам» Квентина Тарантино.

Мастера на экране воплотил Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. Также в фильме снялись Юрий Колокольников, Александр Яценко, Леонид Ярмольник, Полина Ауг, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Марат Башаров, Дмитрий Лысенков.

Фильм режиссера Михаила Локшина и сценариста Романа Кантора должен выйти в прокат 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что в «Воланде» появится два кота Бегемота — созданный при помощи графики и настоящий. Как рассказала постановщик сцен с животными Людмила Шулепова, дворового кота Бегемота сыграл четырехлетний мейн-кун Кеша весом девять килограммов. Уточняется, что у него зеленые глаза, «строгий, но в то же время наглый вид». В свите Воланда будет другой кот, созданный компанией Main Road Post с помощью компьютерной графики.

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