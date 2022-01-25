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Игорь Верник опроверг сообщения о своей госпитализации с коронавирусом

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Российский актер театра и кино, теле- и радиоведущий Игорь Верник опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации с COVID-19. Как сообщает «Интерфакс», у артиста обычная простуда.

«Я дома, все хорошо. Простыл немного», — рассказал Верник.

Представитель артиста также подтвердил РИА «Новости», что у актера легкая простуда, он лечится дома.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Верник госпитализирован с коронавирусом в Москве и находится под наблюдением врачей. Уточнялось, что болезнь у артиста протекает в легкой форме, симптомы типичные — кашель, насморк, боль в горле, температура не повышена.

За минувшие сутки в России было госпитализировано 12 837 пациентов с COVID-19. В пяти регионах произошло снижение числа госпитализаций. Между тем суточные данные о заражении коронавирусом в стране растут: в стране за сутки выявили еще 67 809 заболевших COVID-19.

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