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Звезда «Игры престолов» раскритиковал новую киноверсию «Белоснежки»

Питеру Динклэйджу не понравилась идея снимать сказку о Белоснежке и семи гномах

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HBO/Global Look Press

Звезда фантастического сериала «Игра престолов» Питер Дикнлэйдж раскритиковал новую киноадаптацию сказки о Белоснежке от Disney, пока находящуюся в разработке.

По мнению Динклэйджа, заново обращаться к классическому сюжету не имеет смысла. «Не хочу никого задеть, но я был поражен, когда они с гордостью заявили, что выбрали латиноамериканки на роль Белоснежки, но при этом все еще рассказывают историю «Белоснежки и семи гномов». Отойдите в сторонку и посмотрите, что вы делаете», — пояснил актер в подкасте WTF with Marc Maron.

Актер, рожденный с дварфизмом (карликовостью) смотрит на сюжет сказки с точки зрения людей экстремально маленького роста и предполагает, что похожие на него люди не примут идею Disney. «Вы стараетесь быть прогрессивными, но снова рассказываете о семи гномах, которые вместе живут в пещере. Какого черта? Я был недостаточно понятен все эти годы?» — возмущается Динклэйдж, много времени посвятивший репрезентации людей с дварфизмом.

Ранее сообщалось, что зрители не оценили новую киноверсию «Золушки».

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