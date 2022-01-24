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Звезда «Игры в кальмара» поделилась редкими фото со съемок сериала

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hoooooyeony/Instagram

Звезда южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ен опубликовала в Instagram редкие кадры со съемочной площадки проекта.

В фильме Чон Х Ен сыграла персонажа под номером «67». После выхода шоу она обрела мировую популярность и стала первой кореянкой, в одиночку появившейся на обложке американского Vogue.

На снимках артисты гримируются и готовятся к работе в съемочных павильонах.

В сериале-антиутопии участникам, многие из которых нуждаются в деньгах, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми с целью выжить и получить вознаграждение. В сентябре сериал «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Компания получила более $900 млн чистой прибылью благодаря успеху проекта.

Ранее стриминговый сервис Netflix подтвердил, что сериал «Игра в кальмара» будет продлен на второй сезон.

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