Звезда «Игры в кальмара» поделилась редкими фото со съемок сериала

Звезда южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ен опубликовала в Instagram редкие кадры со съемочной площадки проекта.

В фильме Чон Х Ен сыграла персонажа под номером «67». После выхода шоу она обрела мировую популярность и стала первой кореянкой, в одиночку появившейся на обложке американского Vogue.

На снимках артисты гримируются и готовятся к работе в съемочных павильонах.

В сериале-антиутопии участникам, многие из которых нуждаются в деньгах, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми с целью выжить и получить вознаграждение. В сентябре сериал «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Компания получила более $900 млн чистой прибылью благодаря успеху проекта.

Ранее стриминговый сервис Netflix подтвердил, что сериал «Игра в кальмара» будет продлен на второй сезон.