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Манижа стала лицом международной женской программы Spotify

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Soeren Stache/Global Look Press

Российская певица Манижа стала лицом глобального плейлиста международной программы Equal музыкального сервиса Spotify, сообщает ТАСС

Изображение Манижи также появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке. «Песню Манижи Now or Never оценили наши зарубежные коллеги, трек получил положительные отзывы от всех стран, где есть программа Equal. Мы поздравляем Манижу с мировым признанием ее таланта, обложка глобального плейлиста — это отличное продолжение успешной международной истории, которая началась у нее в прошлом году», — говорит руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев.

Сама Манижа говорит, что понятие equal — «быть равным» — никогда не значило для нее стремиться быть похожей на остальных и сливаться с другими. «Equal — это принятие того, что музыкальная индустрия может быть разной, а женщины в ней могут быть равно талантливыми, сохраняя свою индивидуальность», — комментирует свой успех Манижа.

Кампания Equal в поддержку женщин в музыкальной индустрии была запущена 8 марта 2021 года в честь Международного женского дня и охватывает 50 стран. Во флагманский плейлист Equal Global входит музыка исполнительниц со всего мира, есть и локальные плейлисты.

В 2021 году Манижа представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» с композицией Russian Woman. В ноябре 2021 года Манижа сообщила о помолвке и предстоящем замужестве.

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