Анатолий Найман госпитализирован с инсультом

Поэта Анатолия Наймана госпитализировали 17 января с инсультом, сообщила в Facebook дочь литератора Анна Наринская.

Его увезли с выступления — Найман читал доклад о Мандельштаме на конференции в ВШЭ. «У него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений. О значительности и поразительности того, что это произошло, когда он говорил о Мандельштаме – я может еще когда-нибудь напишу, если силы будут. Мы сейчас переводим его из одной реанимации в другую», — пояснила Наринская.

Прогнозы врачей о состоянии 85-летнего Наймана, по ее словам, неутешительные.

Анатолий Найман — русский поэт, переводчик, прозаик, литературный секретарь и соавтор поэтессы Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди, автор книги «Рассказы о Анне Ахматовой», сборника стихов «Сентиментальный марш» и др.