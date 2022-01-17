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Задержан «автор какашки» на Марсовом поле

Против художника Ивана Волкова возбудили дело из-за арт-объекта в виде фекалий

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В Санкт-Петербурге задержали московского художника Ивана Волкова — автора инсталляции в виде фекалий на Марсовом поле.

Задержание подтвердил Telegram-канал об искусстве ArtsWanted Advisors Limited, который курирует подруга художника Мария Крючкова.

Полиция сняла молодого человека с поезда и поместила в изолятор Центрального УМВД Петербурга. В отношении Волкова возбудили уголовное дело по статье за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

По версии правоохранителей, уточняет «Фонтанка», Волков «... умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернив место захоронения умерших».

Снежная инсталляция появилась на Марсовом поле 14 января. В своем Instagram «автор какашки» регулярно демонстрирует композиции из снега, в том числе эксплуатирующие темы хоррора и естественных отправлений.

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