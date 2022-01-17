Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Жена Джигана рассказала, как крокодил чуть не съел их гида 17:05
На Украине заявили о новой хакерской атаке 16:59
Булыкин предсказал падение уровня сборной России при отмене лимита на легионеров 16:53
В Hyundai выразили беспокойство поведением дилеров в России 16:53
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах по инициативе ЕР 16:52
Карпин рассказал, на кого он равнялся во время работы в «Спартаке» 16:51
Токаев снял с должности спецпредставителя по Байконуру 16:49
Булыкин выступил против полного запрета легионеров в РПЛ 16:46
Задержан «автор какашки» на Марсовом поле 16:45
Назвавший себя «царем и богом» мужчина показал, как убил младенца в Кисловодске 16:43

Прилучный отправился в Дубай с Муцениеце и детьми

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
bugevuge/Instagram

Актер Павел Прилучный опубликовал фотографию в Instagram, на которой он позирует вместе с детьми и бывшей супругой, актрисой Агатой Муцениеце, на фоне развлекательного парка Legoland в Дубае.

«Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!» — написал Прилучный.

Поклонники актера отметили, что долго ждали подобных семейных фото. При этом многие посчитали совместный снимок признаком воссоединения звездной пары: фанаты подчеркнули, что будут рады примирению Муцениеце и Прилучного.

«Как приятно видеть вас всех вместе»; «Очень приятно видеть вас в полном составе»; «Как долго все ждали этих фотографий семейных. Где вы все вместе»; «Мы будем очень рады, если вы сошлись»; «Дай Бог воссоединятся», — написали поклонники.

Агата Муцениеце прожила в браке с актером Павлом Прилучным около десяти лет — пара распалась в 2020 году.

Ранее Муцениеце задумалась об усыновлении темнокожего ребенка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть