Прилучный отправился в Дубай с Муцениеце и детьми

Актер Павел Прилучный опубликовал фотографию в Instagram, на которой он позирует вместе с детьми и бывшей супругой, актрисой Агатой Муцениеце, на фоне развлекательного парка Legoland в Дубае.

«Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!» — написал Прилучный.

Поклонники актера отметили, что долго ждали подобных семейных фото. При этом многие посчитали совместный снимок признаком воссоединения звездной пары: фанаты подчеркнули, что будут рады примирению Муцениеце и Прилучного.

«Как приятно видеть вас всех вместе»; «Очень приятно видеть вас в полном составе»; «Как долго все ждали этих фотографий семейных. Где вы все вместе»; «Мы будем очень рады, если вы сошлись»; «Дай Бог воссоединятся», — написали поклонники.

Агата Муцениеце прожила в браке с актером Павлом Прилучным около десяти лет — пара распалась в 2020 году.

Ранее Муцениеце задумалась об усыновлении темнокожего ребенка.