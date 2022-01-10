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В «Мире Юрского периода» появится темнокожая главная героиня

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prattprattpratt/Instagram

В Instagram актера Криса Пратта появилось новое фото из третьей части научно-фантастического боевика «Мир Юрского периода».

Герой Пратта, специалист по зоопсихологии Оуэн Грэйди, на снимке изображен рядом с актрисой Девандой Уайз.

Темнокожая артистка, очевидно, сыграет новую главную героиню в знаменитой кинофраншизе о динозаврах, ворвавшихся в современный мир. «Жду не дождусь момента, когда разделю экран с великой и талантливой Девандой Уайз, вы ее никогда не забудете», — пообещал он.

Деванда Уайз снималась в сериалах «Ей это нужно позарез», «Огнестрел», фильме «Отцовство».

Премьера картины «Мир Юрского периода 3» состоится в июне 2022 года. В нем также сыграли Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Джефф Голдблюм и др.

Ранее компания Илона Маска Neuralink заявила, что сможет воссоздавать вымерших животных, в частности, создать настоящий Парк Юрского периода.

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