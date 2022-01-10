Гузеева пофлиртовала со стриптизером на «Давай поженимся»

Телеведущая Лариса Гузеева в эфире передачи «Давай поженимся» неоднократно делала комплименты одному из женихов для невесты Ольги. Актриса назвала стриптизера Юрия из Архангельска «красавчиком» и предположила, что у них мог бы сложиться роман, будь она на 15 лет моложе.

«Если бы я была моложе лет на 15, и вы работали, например, такелажником или вторым оператором, и мы были бы в полугодовой экспедиции где-нибудь во Владивостоке. Вы бы глазками своими... ухохотала бы», — подчеркнула Гузеева.

По мнению артистки, после выхода передачи многие девушки захотят составить партию жениху из Архангельска. Даже несмотря на относительно низкий доход стриптизера, в финале шоу невеста выбрала себе в пару именно Юрия, оставив позади двух других конкурентов.

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