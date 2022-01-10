Николь Кидман стала обладательницей «Золотого глобуса»

Актриса Николь Кидман удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучшая женская роль в драме» за роль в фильме «Быть Рикардо». Об этом говорится в сообщении учредителя премии Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), опубликованном в Twitter.

За награду в данной категории также боролись Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Леди Гага («Дом Gucci»), Оливия Колман («Незнакомая дочь») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

В конце декабря Николь Кидман рассказала о дискриминации в киноиндустрии.

Ранее стало известно, что Голливуд будет массово бойкотировать «Золотой глобус».

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.