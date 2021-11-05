Актер Певцов заявил, что «Ленком» катится в сторону «дешевых антрепризок»

Актер Дмитрий Певцов заявил, что после смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова театр меняется «не в лучшую сторону». Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику».

«Есть ощущение, что театр стремительно катится в сторону... «продюсерского центра» дешевых антрепризок», — сказал Певцов.

По его мнению, во главе государственного репертуарного театра должен находиться руководитель, определяющий художественное направление развития театра, при этом необходимо разделение руководства на художественную и хозяйственно-экономическую части.

Певцов выразил беспокойство, что «молниеносно, в течение двух лет» из репертуара театра исчезли все последние постановки Захарова, а вводы новых исполнителей в знаковые спектакли Ленкома проводятся «массово и без режиссера», без помощи тех, кто выпускал эти спектакли и играл в них многие годы.

Ранее актер Павел Майков назвал Россию «страной победившего быдла». Он считает, что, в частности, благодаря интернету люди ведут скучную и неинтересную жизнь, деньги позволили непрофессионалам заниматься искусством, а кино, театр и литература якобы оставляют желать лучшего.