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СБУ и Минкульт по ошибке внесли украинского актера в «черный список»

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РИА «Новости»

Украинского актера Валентина Томусяка по ошибке внесли внесли в список запрещенных Министерством культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщило его жена Екатерина изданию Vesti.ua.

По ее словам, актера внесли в список из-за фильма российского фильма «Солнцепек», в котором показывают события войны на Донбассе. Жена заявила, что Томусяк не имеет никакого отношения к этому фильму, но кто-то случайно или умышленно на российском сайте о кино и театре добавил Валентина в список актеров, занятых в этой картине.

«Меня возмущает то, что люди, перед тем как внести мужа в «черный список», не посмотрели картину и не перепроверили информацию. Такое впечатление, что они просто скопировали с какого-то сайта список актеров и внесли их всех в «черный список», — сказала жена актера.

Она добавила, что еще до внесения мужа в черный список попросили сайт убрать актера со страницы фильма. В настоящий момент они связываются с СБУ и Минкультом с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности включило более 30 российских актеров в реестр лиц, которые «могут угрожать национальной безопасности».

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