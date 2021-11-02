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Стало известно об увольнении из МХАТа режиссера спектакля с Бузовой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер спектакля «Чудесный грузин» Рената Сотириади уволена из МХАТ им. Горького, сообщает Telegram-канал «НеМалахов» со ссылкой на собственный источник.

До этого МХАТ им. Горького отменил показ спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, который должен был пройти 2 ноября. В официальном заявлении театра говорится, что запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» не состоится из-за недостаточной продажи билетов. Ольга Бузова, в свою очередь, утверждала, что билеты продавались хорошо.

Уточняется, что постановку Ренаты Сотириади не выводят из репертуара, но переносят на «неопределенный срок». Это решение принял новый гендиректор театра Владимир Кехман, назначенный на должность 27 октября.

1 ноября портал Znak.com со ссылкой на источника во МХАТе сообщил, что спектакль отменяется из-за конфликта руководителей театра. По словам инсайдера, Кехману «категорически не нравится политика Боякова».

«Просто Кехман считает, что при [экс-худруке, а теперь президенте МХАТа Татьяне] Дорониной театр был правильный, а вот теперь неправильный, поэтому репертуар нужно менять, а начать нужно с самого скандального спектакля, а это спектакль, где играет Бузова», — заявил источник.

Вечером 1 ноября художественный руководитель театра Эдуард Бояков покинул свой пост.

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