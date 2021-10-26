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Mash: Борис Хлебников госпитализирован с коронавирусом

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский режиссер Борис Хлебников («Аритмия», «Коктебель») госпитализирован с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что кинематографист жаловался на слабость и сильный кашель. Проведенный ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.

Хлебников находится в одной из московских больниц. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Борис Хлебников — трехкратный лауреат премии «Ника», призер «Кинотавра», «ТЭФИ» и ММКФ. Сейчас в производстве у режиссера находятся сразу три кинопроекта.

Ранее врачи оценили состояние госпитализированного из-за коронавирусной инфекции актера Валерия Гаркалина как крайне тяжелое. Медики утверждают, что организм Гаркалина не может справиться с коронавирусом из-за хронических болезней сердечно-сосудистой системы.

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