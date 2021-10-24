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Ольга Кормухина раскрыла причины давней ссоры с Аллой Пугачевой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Ольга Кормухина в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, почему Пугачева затаила на нее обиду.

По ее словам, она очень обидела Аллу Борисовну, когда решила покинуть ее Театр песни.

«Алла тогда выбрала меня и Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Она не ожидала этого. Но я ни разу не пожалела», — сказала Кормухина.

Артистка добавила, что в настоящее время они с Пугачевой близко не общаются, но все же поддерживают отношения. Кормухина подчеркнула, что все их разногласия остались в прошлом.

«Я не считала и не считаю ее своей конкуренткой. Мы очень разные», — заключила она.

Ранее поэт Александр Шаганов в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» рассказал, что едва не стало причиной его ссоры с Аллой Пугачевой.

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