Большой театр отметит онлайн Всемирный день балета

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) отпразднует 19 октября Всемирный день балета. Мероприятие пройдет в режиме онлайн, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-атташе ГАБТ Катерины Новиковой.

В прямом эфире будут показаны репетиции и интервью артистов балетной труппы.

День Балета отмечается с 2014 года, это восьмой по счету праздник. Его главными участниками определены Большой балет (балетная труппа ГАБТ), лондонский Королевский балет и Австралийский балет, указала Новикова.

В этом году в мероприятии примут участие пятьдесят балетных компаний, они предоставят уникальную возможность заглянуть за кулисы и приблизиться к звездам первой величины. К Дню балета также присоединяться Американский балетный театр, балет Парижской оперы, Национальный балет Японии, балет Кейптауна и другие.

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