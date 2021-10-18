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Экс-супруг Виктории Дайнеко снова станет отцом

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kleymaan/Instagram

Барабанщик Дмитрий Клейман снова станет отцом. Об этом бывший муж певицы Виктории Дайнеко сообщил в Instagram.

Он опубликовал снимок, на котором целует округлившийся живот своей супруги. «Ну приветик. Жду тебя, дружок», — подписал кадр он.

О новой свадьбе Клеймана стало известно в апреле.

Дмитрий Клейман и Виктория Дайнеко поженились в 2015 году, вскоре у супругов родилась дочь Лидия. Через два года Дайнеко и Клейман развелись.

Ранее сообщалось, что певица Виктория Дайнеко во время выступления на Первом канале не сказала, кому принадлежит Крым. Возглавлявшая список «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму артистка заявила, что Россия и Украина должны примириться, и тогда «крымский вопрос» не будет подниматься.

2 августа Викторию Дайнеко зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Позже поп-исполнительница пожаловалась на травлю после того, как она решила стать кандидатом в депутаты Госдумы. Думский мандат она в итоге не получила.

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