Врачи оценили состояние членов «киноэкипажа» Пересильд и Шипенко

Начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин в беседе с РИА «Новости» рассказал о состоянии здоровья актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко после полета в космос.

По словам Гришина, здоровье членов «киноэкипажа» в порядке. «Состояние здоровья ожидаемое, удовлетворительное. Никаких сюрпризов они нам не преподнесли, кроме положительных», — уточнил он.

Известно, что период реабилитации «киноэкипажа» после пребывания на МКС продлится около недели.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма на МКС. Утром 17 октября они приземлились в Казахстане в запланированное время — и чувствуют себя хорошо. Вместе с космонавтом Олегом Новицким они приземлились в Казахстане на корабле «Союз МС-18» 17 октября в 7.35 мск.

К моменту возвращения на Землю Пересильд и Шипенко пробыли в космосе 12 суток, а Новицкий — 191 сутки (531 сутки за три полета). Космонавт прибыл на МКС 9 апреля 2021 года и участвовал в десятках экспериментов из различных областей науки (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и т.д.).

Ранее сообщалось, что на МКС решили провести уборку после отлета киноэкипажа.