Кортнев назвал будущее России чудовищным

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью mk.ru поделился своим взглядом на будущее России.

Он сравнил будущее страны с советским прошлым. «У нас в перспективе — возвращение к образцам Советского Союза. Это чудовищная перспектива, потому что если вести огромную страну с ядерным потенциалом в сторону возвращения к советским догмам, то это путь в пропасть», — не сомневается артист.

По мнению Кортнева, власть не дает развиваться талантливым артистам. «Тот же Face находится в жесткой конфронтации с властями. Если бы ему разрешали, он давал бы концерты на стотысячные залы. Проблема стагнации в музыке еще и в том, что новому не дают развиваться», — заключил он.

Ранее рэпер Face пожаловался на отмену нескольких концертов своего сибирского тура из-за давления на организаторов.