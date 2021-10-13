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Кортнев назвал будущее России чудовищным

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью mk.ru поделился своим взглядом на будущее России.

Он сравнил будущее страны с советским прошлым. «У нас в перспективе — возвращение к образцам Советского Союза. Это чудовищная перспектива, потому что если вести огромную страну с ядерным потенциалом в сторону возвращения к советским догмам, то это путь в пропасть», — не сомневается артист.

По мнению Кортнева, власть не дает развиваться талантливым артистам. «Тот же Face находится в жесткой конфронтации с властями. Если бы ему разрешали, он давал бы концерты на стотысячные залы. Проблема стагнации в музыке еще и в том, что новому не дают развиваться», — заключил он.

Ранее рэпер Face пожаловался на отмену нескольких концертов своего сибирского тура из-за давления на организаторов.

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